ギグワークス、5-7月期(3Q)経常は黒字浮上

ギグワークス <2375> [東証Ｓ] が9月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常損益は2.8億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の連結経常損益は1.9億円の黒字(前年同期は2.5億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常損益は1.9億円の黒字(前年同期は3.5億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-6.1％→3.1％に急改善した。



株探ニュース

