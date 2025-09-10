【トルコ】
鉱工業生産指数（7月）16:00
予想　N/A　前回　0.7%（前月比)
予想　N/A　前回　8.3%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（08/30 - 09/05）20:00
予想　N/A　前回　-1.2%（前週比)

生産者物価指数（PPI）（8月）21:30
予想　0.4%　前回　0.9%（前月比)　
予想　3.3%　前回　3.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.5%　前回　3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

卸売在庫（確報値）（7月）23:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.2%　前回　0.3%（卸売売上高・前月比)

※予定は変更されることがあります。