豪ドルドルは昨日NY市場でドル全面高の流れを受けて0.6620台から0.6580台へ下落。10時台に0.6580を付けるなど安値圏でもみ合いとなったが、その後豪ドル買いが強まり0.6610台を付けた。もっとも昨日高値には届いておらず、レンジの中での上下に留まっている。

対円でも豪ドルはしっかり。昨日のドル円の安値からの反発もあり、朝からしっかりでスタート。対ドルで豪ドル売りが出た局面で96円99銭と97円割れを付けたがすぐに戻すと、昼前からドル円がしっかりとなる中で、対ドルでの豪ドル買いが優勢となって、豪ドル円は97円50銭を付けている。日経平均の力強い動きを受けた円売りなども支え。



NZドルは0.5920台での推移から昼前からのドル安に0.5950ドル台を付けている。ユーロドルなどでもドル売りが出るなど、ドルが全般に軟調。

NZドル円は87円30銭前後がしっかりとなると、対ドルでのNZドル買いや、堅調などドル円の動きを材料に87円70銭台を付けた。



MINKABUPRESS 山岡

