テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか
0.6621 エンベロープ1%上限（10日間）
0.6614 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.6611 現値
0.6555 10日移動平均
0.6552 一目均衡表・転換線
0.6518 21日移動平均
0.6518 一目均衡表・基準線
0.6516 一目均衡表・雲（上限）
0.6499 一目均衡表・雲（下限）
0.6493 100日移動平均
0.6489 エンベロープ1%下限（10日間）
0.6422 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.6387 200日移動平均
豪ドル/ドルは、短期上昇トレンドが開始している。１０＋２１日線のゴールデンクロスを示現し、ＲＳＩ（１４日）は６３．３と買いバイアスが優勢になっている。０．６６台を維持できるのかどうかが、目先のポイントとなる。
