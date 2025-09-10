テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか



0.6621 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6614 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6611 現値

0.6555 10日移動平均

0.6552 一目均衡表・転換線

0.6518 21日移動平均

0.6518 一目均衡表・基準線

0.6516 一目均衡表・雲（上限）

0.6499 一目均衡表・雲（下限）

0.6493 100日移動平均

0.6489 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6422 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6387 200日移動平均



豪ドル/ドルは、短期上昇トレンドが開始している。１０＋２１日線のゴールデンクロスを示現し、ＲＳＩ（１４日）は６３．３と買いバイアスが優勢になっている。０．６６台を維持できるのかどうかが、目先のポイントとなる。

