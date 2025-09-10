テクニカルポイント　豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか

0.6621　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6614　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6611　現値
0.6555　10日移動平均
0.6552　一目均衡表・転換線
0.6518　21日移動平均
0.6518　一目均衡表・基準線
0.6516　一目均衡表・雲（上限）
0.6499　一目均衡表・雲（下限）
0.6493　100日移動平均
0.6489　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6422　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6387　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、短期上昇トレンドが開始している。１０＋２１日線のゴールデンクロスを示現し、ＲＳＩ（１４日）は６３．３と買いバイアスが優勢になっている。０．６６台を維持できるのかどうかが、目先のポイントとなる。