ストリーマー・k4senが主催する大型ゲームイベント「League The k4sen」の公式X（旧Twitter）が9日、次シーズン大会のロースターを発表。女優・本田翼の参戦を明らかにした。

人気オンラインゲーム「League of Legends」の大会「League The k4sen」（LTK）には総勢48人のストリーマーやVTuberらが参加。選手は「Domination Crown」「Resolve Regalia」「Sorcery Tiara」「Precision Diadem」の4チームに振り分けられる。

その中から初・中級者の「NEXT」グループと中・上級者の「CORE」グループに分かれて「NEXT」同士、「CORE」同士での4チームずつ総当たり戦を行う。約3ヶ月間の「スクリム（練習試合）」、「レギュラーステージ（リーグ戦）」を経てオフライン開催の「プレイオフステージ」を実施し「レギュラーステージ」の成績をもって組まれたトーナメントで優勝チーム決める。

8月27日まで開催されていた同大会第1回目の「LTK シーズン：精霊の花祭り 幽明の境」で優勝した「Sorcery Tiara」の「NEXT」グループへの参戦。本田が担うロール「サポート」は味方の支援に特化しており、チームとって有利な展開を作る役割とされている。

SNS上では「本田翼SUPとか豪華すぎる！」「凄すぎる」「どうやって本田翼さんのスケジュールを3ヶ月も確保して貰えるように交渉したんだろう」「本田翼LTK参戦激アツ」「芸能活動のハードワークとLTKの活動両立させるとかタフすぎるでしょ」「ガチで言ってる？」「LTKに本田翼出るってなってさすがに興味湧く」など様々な声が。本田も自身の公式インスタグラムを通じて「LOLの大会に出るよ」と報告していた。