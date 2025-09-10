俳優の加藤あいさんが、自身のインスタグラムを更新しました。「Last summer vacation photo dump」とコメントを添え、夏休みの楽しいひとときを切り取った写真をシェアしています。

【写真を見る】【 加藤あい 】 海辺で振り向きスマイル ファン「来たーーーっ」 ハワイの夏休みリラックス満喫ショット投稿

加藤さんは、ストライプの半袖シャツにデニムのショートパンツという爽やかな装いでビーチを歩く姿を披露。

背景にはハワイの有名なパワースポット、ダイヤモンドヘッドが映り込んでいます。

最初の３枚は後ろ姿のショットですが、４枚目では振り返って微笑む姿が捉えられており、ファンからは「後ろ姿からの振り向きスマイル来たーーーっ」「振り向いてる写真めちゃくちゃ可愛い」といった嬉しい反響が寄せられています。

さらに加藤さんは、「何気に買った @havaianas の色合いと柄が気に入った」とビーチサンダルの絵文字を添えて、砂がついたビーチサンダルを履く足元の写真も公開。

また、「#ジュースじゃないよ #maitai」といったハッシュタグを添えて、爽やかなカクテルの写真もシェア。海辺でリラックスしながら夏休みを満喫する加藤さんの様子に、フォロワーからは「心が癒される風景の中でこんな風に過ごすのいいなぁ！」「あいさんと海 素敵です」といった声も届いています。

【担当：芸能情報ステーション】