ＭＢＳラジオは１０日、同局の「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（水曜、深夜１・００）が１０月いっぱいで放送を終了すると発表した。同日、大阪市内の同局で行われた改編発表会見で明かした。

同番組をめぐっては、２０２４年８月にパーソナリティーの中丸雄一が活動を自粛したことに伴って、中丸の出演見合わせを発表。中丸が２５年１月に活動再開した後も出演見合わせが続いていた。

同局の虎松英樹編成局長は「（秋の改編のタイミングで）タイムテーブルの全体バランスを見直す中で、変えた方がいいんじゃないかと、さまざまな検討をする中で総合的にこういう判断にいたりました」と番組終了の理由を説明。中丸の出演見合わせ後も、番組を続けてきた増田貴久にも既に伝えており、「了解していただいていると聞いております」とした。

なお、１１月から同時間帯で始まる新番組については「現時点では何も決まっておりません」と話した。

中丸は２０２４年８月、一部週刊誌で女子大生との密会が報じられ活動を自粛。２５年１月に所属するＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社の公式サイトで活動再開を報告していた。