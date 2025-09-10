“アメリカの4番”との違い感じた藤田譲瑠チマ「何かを残したかったけどできなくて悔しい」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
良さを出し切れない62分間だった。日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)は国際親善試合アメリカ戦で、6月の北中米W杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)以来の先発出場。経験の少ない選手たちのアピールが試されるなか、0-1で迎えた後半18分に途中交代となり、「チャンスをもらった以上、何かを残したかったけど、それをすることができなかったのですごく悔しい」と肩を落とした。
パリ五輪で主将を務めた藤田は昨年10月からA代表に定着し、当初は出番が得られない活動が続いていたが、守田英正と田中碧が不在だった6月のオーストラリア戦で第2次森保ジャパン初出場。今回も2人の不在を受け、アメリカ遠征2試合目で出番を掴んだが、創造性のあるパスも味方と合わない場面が目立つなど、持ち味を具現化することができなかった。
試合後、藤田は「守備の場面では相手のボランチが少し下がって、自分たちがついていかないといけなくなったスペースをうまく使われて展開されたりというのは前半から苦しかったし、攻撃の部分でもアグレッシブに来ているなかで自分のところでボールを受けることができなかった」と攻守両面を反省。後半からは4-2-3-1の布陣変更を行ったが状況は改善せず、「相手のやりたいようにやられてしまったなという感じがある」と悔やんだ。
3バックに長友佑都、荒木隼人、関根大輝というこれまで組んだことのない3人が並び、後方まで降りてビルドアップをサポートする場面が続いた藤田だったが、”可変”後の布陣が安定せず、カウンターを許す場面が続いたことも課題だった。そういった盤面上での駆け引きではプレミアリーグで実績を重ね、アメリカ代表の舵取りを担うMFタイラー・アダムスが一枚上手だったと感じたようだ。
「自分たちの良さを出し切る試合展開にはならなかったし、そこはすごく難しかった。自分が対峙していた4番もそういった働きが上手い選手だったので、そこで負けていたというのがある」
さらに守備面でも相手がサイドに狙いを持って攻撃を仕掛けてくるなか、なかなか強みを発揮できずに「個人のところで取り切る力を発揮することができなかった」と藤田。「そういうところはドイツに戻って頑張りたい」と加入1年目のブンデスリーガでの進化を誓った。
(取材・文 竹内達也)
良さを出し切れない62分間だった。日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)は国際親善試合アメリカ戦で、6月の北中米W杯最終予選オーストラリア戦(●0-1)以来の先発出場。経験の少ない選手たちのアピールが試されるなか、0-1で迎えた後半18分に途中交代となり、「チャンスをもらった以上、何かを残したかったけど、それをすることができなかったのですごく悔しい」と肩を落とした。
試合後、藤田は「守備の場面では相手のボランチが少し下がって、自分たちがついていかないといけなくなったスペースをうまく使われて展開されたりというのは前半から苦しかったし、攻撃の部分でもアグレッシブに来ているなかで自分のところでボールを受けることができなかった」と攻守両面を反省。後半からは4-2-3-1の布陣変更を行ったが状況は改善せず、「相手のやりたいようにやられてしまったなという感じがある」と悔やんだ。
3バックに長友佑都、荒木隼人、関根大輝というこれまで組んだことのない3人が並び、後方まで降りてビルドアップをサポートする場面が続いた藤田だったが、”可変”後の布陣が安定せず、カウンターを許す場面が続いたことも課題だった。そういった盤面上での駆け引きではプレミアリーグで実績を重ね、アメリカ代表の舵取りを担うMFタイラー・アダムスが一枚上手だったと感じたようだ。
「自分たちの良さを出し切る試合展開にはならなかったし、そこはすごく難しかった。自分が対峙していた4番もそういった働きが上手い選手だったので、そこで負けていたというのがある」
さらに守備面でも相手がサイドに狙いを持って攻撃を仕掛けてくるなか、なかなか強みを発揮できずに「個人のところで取り切る力を発揮することができなかった」と藤田。「そういうところはドイツに戻って頑張りたい」と加入1年目のブンデスリーガでの進化を誓った。
(取材・文 竹内達也)