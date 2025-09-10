１０日の債券市場で、先物９月限は小幅続落した。日銀の利上げ観測が円債相場の重荷となったが、５年債入札が無難な結果となったことを受け、午後は下げ幅を縮小した。



財務省が実施した５年債（第１８０回）入札の結果は、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が３銭で、前回（８月１３日）と同水準。応札倍率は３．７０倍となり、前回の２．９６倍を上回った。新発債はクーポンが１．１％と既発の第１７９回債の１．０％から切り上がったこともあり、一定の需要を集めたもよう。債券需給を巡る悲観的な見方を和らげた。



先物９月限は朝方に一時１３７円７０銭まで下落した。米ブルームバーグ通信が９日の取引終了後、「日本銀行は、石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱する中でも、年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と報じた。日銀の利上げ観測をサポートする内容となり、先物に下押し圧力を掛けた。



日中取引ベースで先物１２月限の売買高が９月限を上回り、期近物から期先物へロールオーバーをするための売買も活発化した。中期・長期ゾーンは売られ金利に上昇圧力を掛けたが、超長期ゾーンは買いが優勢となり、新発の２０年債と３０年債、４０年債の利回りは低下した。



先物９月限は前営業日比５銭安の１３７円９５銭、１２月限は同８銭安の１３６円９７銭で終えた。新発１０年債利回りは一時１．５８０％に上昇したが、その後は低下。足もとでは前営業日と比べて横ばいの１．５６０％で推移している。



