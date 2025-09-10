10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数749、値下がり銘柄数630と、値上がりが優勢だった。



個別ではメタプラネット<3350>、まぐまぐ<4059>、東京機械製作所<6335>、岡本硝子<7746>、くろがね工作所<7997>がストップ高。テンダ<4198>、ダイワ通信<7116>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、岐阜造園<1438>、イチケン<1847>、林兼産業<2286>、大戸屋ホールディングス<2705>など88銘柄は年初来高値を更新。サンコール<5985>、アライドテレシスホールディングス<6835>、ヤマトインターナショナル<8127>、木村工機<6231>、サンユウ<5697>は値上がり率上位に買われた。



一方、パリミキホールディングス<7455>、トビラシステムズ<4441>、ベルテクスコーポレーション<5290>、堀田丸正<8105>、イトーヨーギョー<5287>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

