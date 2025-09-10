ETF売買代金ランキング＝10日大引け
10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 84247 -45.4 32860
２. <1357> 日経Ｄインバ 56671 81.5 8192
３. <1458> 楽天Ｗブル 9947 -10.7 38970
４. <1540> 純金信託 9529 -2.7 16405
５. <1360> 日経ベア２ 8968 -47.1 201.2
６. <1579> 日経ブル２ 7220 -31.4 354.2
７. <1321> 野村日経平均 6835 -53.3 45190
８. <1306> 野村東証指数 3518 41.9 3261.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 3157 -34.0 330
10. <2036> 金先物Ｗブル 2022 18.1 117550
11. <1329> ｉＳ日経 1903 -49.6 4526
12. <1568> ＴＰＸブル 1773 -38.9 602.8
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1610 -8.6 50550
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1529 -19.0 45020
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1133 -38.0 655.1
16. <1326> ＳＰＤＲ 1096 -67.9 49510
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1091 36.0 2188
18. <1489> 日経高配５０ 988 -47.4 2597
19. <1328> 野村金連動 923 24.1 12865
20. <1308> 上場東証指数 885 23.8 3222
21. <1542> 純銀信託 853 -31.2 18185
22. <1330> 上場日経平均 852 -64.8 45190
23. <1545> 野村ナスＨ無 822 -0.6 35550
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 782 -34.9 2062.0
25. <1615> 野村東証銀行 750 22.1 457.7
26. <1655> ｉＳ米国株 719 34.6 694.2
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 716 -41.0 207
28. <2644> ＧＸ半導日株 600 -63.5 1920
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 599 -85.4 1117
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 593 -7.9 53970
31. <200A> 野村日半導 564 -14.0 1750
32. <1358> 上場日経２倍 535 -51.4 61920
33. <314A> ｉＳゴールド 530 -47.3 255.1
34. <1671> ＷＴＩ原油 500 26.3 2998
35. <2244> ＧＸＵテック 475 39.3 2748
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 449 -18.1 1961
37. <2243> ＧＸ半導体 421 1007.9 2073
38. <1547> 上場ＳＰ５百 373 65.8 10460
39. <1369> Ｏｎｅ２２５ 347 85.6 43960
40. <1348> ＭＸトピクス 301 -56.1 3252.0
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 278 -38.9 27705
42. <2251> 野村国債Ｄイ 277 -32.9 798.5
43. <2038> 原油先Ｗブル 276 -35.8 1482
44. <2865> ＧＸＮカバコ 276 -42.9 1087
45. <2254> ＧＸ中国ＥＶ 268 930.8 1081
46. <2569> 上場ＮＱヘ有 259 735.5 3597
47. <1356> ＴＰＸベア２ 250 -49.5 210.9
48. <2559> ＭＸ全世界株 242 -44.5 23350
49. <1580> 日経ベア 234 -60.7 1300.0
50. <1571> 日経インバ 232 -78.1 490
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース