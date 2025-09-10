　10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 84247　　 -45.4　　　 32860
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 56671　　　81.5　　　　8192
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9947　　 -10.7　　　 38970
４. <1540> 純金信託　　　　　9529　　　-2.7　　　 16405
５. <1360> 日経ベア２　　　　8968　　 -47.1　　　 201.2
６. <1579> 日経ブル２　　　　7220　　 -31.4　　　 354.2
７. <1321> 野村日経平均　　　6835　　 -53.3　　　 45190
８. <1306> 野村東証指数　　　3518　　　41.9　　　3261.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3157　　 -34.0　　　　 330
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　2022　　　18.1　　　117550
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　1903　　 -49.6　　　　4526
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1773　　 -38.9　　　 602.8
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1610　　　-8.6　　　 50550
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1529　　 -19.0　　　 45020
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1133　　 -38.0　　　 655.1
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1096　　 -67.9　　　 49510
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1091　　　36.0　　　　2188
18. <1489> 日経高配５０　　　 988　　 -47.4　　　　2597
19. <1328> 野村金連動　　　　 923　　　24.1　　　 12865
20. <1308> 上場東証指数　　　 885　　　23.8　　　　3222
21. <1542> 純銀信託　　　　　 853　　 -31.2　　　 18185
22. <1330> 上場日経平均　　　 852　　 -64.8　　　 45190
23. <1545> 野村ナスＨ無　　　 822　　　-0.6　　　 35550
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 782　　 -34.9　　　2062.0
25. <1615> 野村東証銀行　　　 750　　　22.1　　　 457.7
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 719　　　34.6　　　 694.2
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 716　　 -41.0　　　　 207
28. <2644> ＧＸ半導日株　　　 600　　 -63.5　　　　1920
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 599　　 -85.4　　　　1117
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 593　　　-7.9　　　 53970
31. <200A> 野村日半導　　　　 564　　 -14.0　　　　1750
32. <1358> 上場日経２倍　　　 535　　 -51.4　　　 61920
33. <314A> ｉＳゴールド　　　 530　　 -47.3　　　 255.1
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 500　　　26.3　　　　2998
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 475　　　39.3　　　　2748
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 449　　 -18.1　　　　1961
37. <2243> ＧＸ半導体　　　　 421　　1007.9　　　　2073
38. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 373　　　65.8　　　 10460
39. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 347　　　85.6　　　 43960
40. <1348> ＭＸトピクス　　　 301　　 -56.1　　　3252.0
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 278　　 -38.9　　　 27705
42. <2251> 野村国債Ｄイ　　　 277　　 -32.9　　　 798.5
43. <2038> 原油先Ｗブル　　　 276　　 -35.8　　　　1482
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 276　　 -42.9　　　　1087
45. <2254> ＧＸ中国ＥＶ　　　 268　　 930.8　　　　1081
46. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 259　　 735.5　　　　3597
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 250　　 -49.5　　　 210.9
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 242　　 -44.5　　　 23350
49. <1580> 日経ベア　　　　　 234　　 -60.7　　　1300.0
50. <1571> 日経インバ　　　　 232　　 -78.1　　　　 490
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース