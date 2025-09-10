東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、イメージ情報、アクセルＨＤがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、イメージ情報、アクセルＨＤがS高

10日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数313、値下がり銘柄数263と、値上がりが優勢だった。



個別ではイメージ情報開発<3803>、アクセルスペースホールディングス<402A>、イーディーピー<7794>がストップ高。すららネット<3998>、くふうカンパニーホールディングス<4376>、揚羽<9330>は一時ストップ高と値を飛ばした。夢展望<3185>、日本ファルコム<3723>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374>、日本ナレッジ<5252>など12銘柄は年初来高値を更新。オンデック<7360>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、リファインバースグループ<7375>、ソフトマックス<3671>、データセクション<3905>は値上がり率上位に買われた。



一方、イオレ<2334>が一時ストップ安と急落した。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＧＥＮＤＡ<9166>は年初来安値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、オプロ<228A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ジンジブ<142A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

