岩田剛典が後輩3人と仲良くトーク！WEB動画『Welcome to 岩ちゃんハウス！』が10万再生を突破

岩田剛典と、岩田の後輩3名が出演する関西電力のWEB動画『Welcome to 岩ちゃんハウス！』が、関西電力公式YouTubeチャンネルにて公開。大評判となっている。

■岩田剛典が後輩たちに手料理を振舞いながらオール電化をPR

岩田がLDHの後輩をオール電化ハウスに招き、手料理を振舞いながらオール電化を紹介するトーク番組風WEB動画『Welcome to 岩ちゃんハウス！』。

前編＆後編の2部構成となる本動画には、岩田の他に、GENERATIONSの小森隼と中務裕太、THE JET BOY BANGERZの宇原雄飛が出演。普段ではなかなか見られないコラボに注目だ。

動画では、関西電力のオール電化CMでお馴染みの岩田が、後輩たちと様々な雑談をしながら、さりげなくオール電化をPR。オール電化への関心が薄い人でも楽しく視聴でき、見終わったときには「オール電化っていいかも？」と感じられる動画となっている。岩田と後輩の和気あいあいとした様子が見どころだ。

再生回数は、公開から1ヵ月足らずで、10万回を突破。各動画のコメント欄にはファンから、推しグループの枠を超えたアツいメッセージが寄せられている。

■『Welcome to 岩ちゃんハウス！』ストーリー

◇前編

関西電力の公式キャラクター「はぴ太」のエプロンを着た岩田が、後輩のために電化キッチンのIHクッキングヒーターで”岩田流”関西グルメを作りながら、IHクッキングヒーターやエコキュートを紹介。三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONSの思い出裏話も…!?

◇後編

前編で作った料理を食べながら、これまで門外不出だったCM撮影の裏話や、岩田への率直な質問トークで盛り上がる。

