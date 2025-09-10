King & Princeが、9月9日放送の『うたコン』（NHK総合）で、デビュー曲「シンデレラガール」とミッキーマウスの新テーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」を披露。

【画像】笑顔でポーズをきめる髙橋海人＆永瀬廉／【動画】煌びやかな衣装の全体が見えるコメント映像／【画像】金髪の髙橋海人

高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）は、8月30・31日放送の『24時間テレビ48―愛は地球を救う―』（日本テレビ系）を体調不良のため欠席したが、生放送でファンへ元気な姿を見せた。

■笑顔でポーズをきめる高橋海人＆永瀬廉

King & Princeの公式SNSにてオフショットが公開。高橋は前髪を重めにした金髪で、ゴールドの花装飾が施されたペイズリー柄の赤ジャケットを着てピース。

一方の永瀬廉は、金メッシュが入った黒髪をセンターで分け、スパンコール装飾が施された黒ジャケットに、何重ものネックレスや装飾的なベルトを合わせ、両手を開いたポーズをしている（左手は親指を曲げた「4」）。

■煌びやかな衣装の全体が見える動画も！

また番組公式SNSではコメント動画が公開。こちらは膝あたりまで映っており、衣装の全体を見ることができる。

SNSでは「海ちゃんおかえり」「元気そうでよかった」「海ちゃん前髪かわいい」「髪型似合ってる」「ビジュ強い」「最高にかっこいい」「衣装が大天才」「王子様すぎる」といった声が寄せられている。

■暗髪から金髪にチェンジしてファンを驚かせた高橋海人