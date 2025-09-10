ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金2285億円 ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金2285億円

10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.5％減の2285億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.5％減の1853億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> 、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> など22銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.25％高と大幅な上昇。



日経平均株価が378円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金842億4700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1170億2700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が566億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が99億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億6800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が68億3500万円の売買代金となった。



株探ニュース

