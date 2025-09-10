◇MLB ドジャース7-2ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのムーキー・ベッツ選手が17号2ランホームランで勝利に貢献。試合後にインタビューに答えました。

ベッツ選手は7月末から25打席連続でヒットが生まれず苦しんできましたが、そこから右肩上がりに調子を取り戻し、8月月間打率は.288を記録。

この日は「2番・ショート」で先発出場すると、3回に2アウトから大谷翔平選手が四球で出塁すると、盗塁にも成功。チャンスを拡大したところで、ベッツ選手が3球目のシンカーを捉えレフトへ2ランホームランを放ちました。さらに5回の第3打席でも2塁打を放つなどマルチの活躍を見せました。9月の月間打率も.324とさらにギアを上げています。

試合後ベッツ選手は「とにかく勝つことができて良かった。俺たち上位打線がチームを引っ張る。相手投手にとって嫌な存在になって、かき回すことができれば、俺たちのやるべきことはできると思う」とコメントしました。

ベッツ選手の活躍にロバーツ監督も「メカニクスを考えすぎているわけではなく、競争心を持ちチームの勝利に貢献しようとしている。その感情、自信、誇りや余裕を見せている。それはしばらく見られなかったが、この30日間は一貫して続いている」と称賛しました。