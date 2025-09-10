タレントの伊集院光（57）が9日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・36）で、同局「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演した際のエピソードを披露した。

この日放送された未公開トークで、伊集院は「開運!なんでも鑑定団」に自身の“お宝”を出品した経験を回想。「2度か3度出たことがある」といい、「その時は笑いになればいいと思って、うちのおじいちゃんが酔っ払うと何だか分からなくなっちゃう人で」と切り出した。

そして「“田中角栄と一緒に飲んだ”って言うんです、その当時総理ね」と説明。「で、“ちょっと説教してやったんだ”っていう話をずっとしてたの。その時に、なぜか田中角栄の色紙を持ってる。“またウソついてるんだろう”ってみんな思ってた」と振り返った。

「“てめえで書いてるんだろう”って思ってた、大ボラ吹きだから」と続け、「でも（祖父が）亡くなった後に一緒に写ってる写真が出て来た。これは何なの？っていうので鑑定団に行ったら、本物だった」と明かすと、共演者からは驚きの声が上がった。

その予想外の結果に、伊集院は「だからどこで飲んだかが…」と不思議がりながら、「それでも値段としては、色紙1枚で5万とか8万とか、まあまあの価値だった」と語っていた。