１０日に市議会を解散した伊東市長の田久保真紀氏がこの日、２回目のＸを投稿。「この先、誰が市長になろうとも１度灯した改革の火は消えない」などと投稿。再びコメント欄に批判が殺到した。

田久保市長は１日に議会から不信任を可決され、辞職か解散かを迫られていたが、まさかの解散を選択。市議会からは怒りが渦巻いている。

解散通知をした直後に更新したＸでは「伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き全力で尽くして参ります」と意気込みを投稿するも、投稿から４時間で２０００件を超えるコメントが。その殆どが今回の選択を批判するものだった。

それから３時間後、田久保市長は再びＸを投稿。「この先、誰が市長になろうとも１度灯した改革の灯は消えない。地域を守り、そして前へと進んでいく」とつづり「本日、市議会を解散する選択をいたしました。日々、今日しか時間は無いのだという危機感を持ち、やがて来るであろう次の世代にバトンを渡す為にも、成すべきを成して参ります」と決意をにじませた。

だがこの投稿にもコメントが殺到。投稿から約１時間で５００件を超えるコメントが寄せられ「なぜ解散するんですか？」「詭弁ばかり弄さないでください」「成すべきことは卒業証書を見せることです」「卒業証書を見せれば終わるのに」「論点のすり替え」など厳しい言葉が並んでいる。