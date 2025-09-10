保安官事務所に入っていくアーロン・スペンサーさん（左）＝２０２４年１２月/KATV

（ＣＮＮ）米アーカンソー州ロノーク郡に住むアーロン・スペンサーさん（３７）は、娘のチワワの狂ったような鳴き声で目が覚めた。１４歳の娘の寝室を確認すると、パーカーのフードをかぶってぐっすり眠っているようだった。

しかし、よく見ると、フードをかぶっていたのはぬいぐるみだった。娘は消えていた。

家族は神経をとがらせていた。３カ月前、当時１３歳だった娘は、家族の友人宅で出会った６７歳の男に性的虐待を受けたと告白した。加害者とされるマイケル・フォスラー容疑者は児童へのネットストーカー行為や性的暴行など数十件の容疑で逮捕されたものの保釈されていた。

そして、昨年１０月８日の夜半過ぎ、娘は姿を消した。スペンサーさんは車に飛び乗り、自宅周辺の路上を探し始めた。妻のヘザー・スペンサーさんは９１１番に通報し、親戚には娘が一緒にいないか確認した。

スペンサーさんは町から東へ約１６キロの夜道で、娘を助手席に乗せたフォスラー容疑者の白い車を発見した。スペンサーさんはＵターンし、ヘッドライトを点滅させ、クラクションを鳴らしながら車を追跡した。次の交差点にさしかかったとき、フォスラー容疑者の車に追突し、道から押し出したという。

この直後、フォスラー容疑者は側溝に仰向けで倒れ、死亡した。体には複数の銃創があった。

検察はスペンサーさんを殺人罪で起訴。銃器を用いて犯行に及んだ場合に禁錮刑の刑期を引き上げる加重刑も付け加えられた。スペンサーさんはフォスラー容疑者殺害を認めている。

事件は全国的な注目を集め、ＳＮＳ上では、娘を守ったスペンサーさんを英雄とたたえる人々から激しい怒りがわきあがった。スペンサーさんに対する起訴取り下げを求める嘆願書が複数提出され、中には３５万人超が署名したものもあった。州の銃権利擁護団体は、スペンサーさんの行動は正当だと宣言。訴訟費用のための弁護基金を設立した。

スペンサーさんの裁判は２０２６年１月に予定されている。ある専門家は、裁判の結果は一つの重要な問題に集約されるとの見方を示す。それは、陪審員が、娘を守るためにスペンサーさんが相手を死に至らしめるほどの暴力を行使したことを正当だと考えるか、という点だ。

衝撃の事実の発覚で生活は一変

スペンサーさんは農業と建設業を営んでいる。弁護士によると、陸軍での従軍歴があり、夫妻の間には娘のほかに成人した息子がいる。

世間の注目を浴びる前の家庭生活は、ごく普通だった。夫妻は娘を自宅で教育し、農場で動物を育てている。ヘザーさんは、スペンサーさんが大小問わずさまざまな動物と絆を築ける人物と捉えている。

スペンサーさんは家族思いでもあるという。子どもたちが釣り道具を扱えるようになったころから、釣りに連れて行ったり、裏庭にテレビを設置してテイラー・スウィフトの映像をみたりと、子どもたちの興味を共有する方法を見つけている。

昨年７月、娘がフォスラー容疑者から複数回にわたり性的暴行を受けたことを打ち明けたと近しい人から聞いた時、一家の平穏な生活は打ち砕かれた。娘からは、春から続いていたと聞かされた。

ヘザーさんはフェイスブックに、フォスラー容疑者が家族の友人宅で娘と出会った後、テキストメッセージで娘を誘惑し始めたと投稿した。

虐待が発覚した後、夫妻は娘をセラピーに通わせ、娘のために正義を求め始めたという。

裁判文書によると、スペンサーさんは昨年１０月、娘の様子を確認するために部屋の電気をつけた瞬間、何かがおかしいことに気づいた。

「娘が連れ去られたかもしれないと気づいた」

当初、一家はフォスラー容疑者が娘を連れ去ったことに気づいていなかった。

ヘザーさんが慌てて、親戚に娘が一緒にいないか確認したところ、義理の姉妹が２日ほど前にウォレットアプリに送金があったのを見つけたという。フォスラー容疑者が、娘と娘のいとこに送ったもので、送金目的はフードデリバリーの注文のためとなっていた。

この話を聞いたヘザーさんは、接触禁止命令にもかかわらず、フォスラー容疑者がまだ娘と連絡を取っていることを知った。

ロノーク郡の保安官事務所によると、ヘザーさんは午前１時１２分に９１１番に娘の行方不明を通報した。

「９１１番にこの男が関与している可能性があると伝えた。そして話しながら、もし男が娘を連れ去ったとしたら、おそらく二度と娘には会えないだろうと認識した」（ヘザーさん）

娘はフォスラー容疑者の性的暴行容疑の唯一の証人だったため、家族は娘が重大な危機にひんしていると恐れた。

裁判記録によると、フォスラー容疑者の裁判は昨年１２月に開始される予定だった。

ロノーク郡当局は警察に、フォスラー容疑者の自宅へ警官を派遣し、捜索を行うよう要請した。

一方でスペンサーさんは当局に対し、幹線道路でフォスラー容疑者の車に気づいたため、追跡し、次の交差点で追突したと供述した。娘が助手席側から出ようとしたが、容疑者につかまれたという。

スペンサーさんはフォスラー容疑者に車から降りるよう命じたが、相手は手に何かを持って「スペンサーさんに向かって突進」し、「くたばれ」と叫んだ。スペンサーさんはフォスラー容疑者に弾切れになるまで発砲し、さらに容疑者に飛びかかり、拳銃で殴りつけたという。

そうして、娘を車から降ろしたスペンサーさんは９１１番に通報した。

スペンサーさんは通報で、「娘を誘拐した男」が「道路脇で死んでいる」と伝えた。スペンサーさんは「他に選択肢がなかった」と供述したという。

娘を虐待した男には４３件の重罪容疑

ネット上では、娘の加害者を追いかけるのではなく、９１１番通報して当局の対応を待つべきだったとの意見もある。スペンサーさんの弁護士はこれに対し、次のように反論している。

「『先ほど通報した者だが、娘に何カ月も前から暴行を加えてきた男と娘が一緒にいるのを見つけた。彼らは幹線道路で左折した。あなた方が見つけてくれるといいのだが』と言う親がいるだろうか」

フォスラー容疑者は、児童へのネットストーカー行為、性的暴行、児童に対するわいせつ行為、児童ポルノ所持など、４３件の容疑がかかっていた。これらの容疑すべてがスペンサーさんの娘に関連しているかは不明だ。

フォスラー容疑者は昨年９月に無罪を主張し、５万ドル（約７３０万円）で保釈されていた。スペンサーさんの娘との接触は禁じられたという。

一家は、重罪の容疑と接触禁止命令によって、娘から容疑者を遠ざけることができると信じていたと話している。

ヘザーさんはフェイスブックに「男が迅速に逮捕されたことはうれしかったが、監視もなく低額の保釈金で釈放されたという事実を私たちは知らされていなかった」とつづった。

こうした刑事事件はまれ

スペンサーさんは、２６年１月２６日の公判期日を前に、１２月に再び出廷する予定だ。スペンサーさんは無罪を主張している。

こうした刑事事件はまれではあるものの、前例がないわけではない。

ゲイリー・プロ―シェさんは１９８５年、ルイジアナ州で、息子を虐待したと思われる男を射殺したとして有罪を言い渡されたが、執行猶予がつき、収監を免れた。

それから約１０年後、エリー・ネスラーさんは北カリフォルニアの法廷で、幼い息子への性的いたずらで起訴された男を射殺した。ネスラーさんは禁錮１０年を宣告されたが、３年後に釈放された。

２０１２年にはテキサス州の牧場主が、５歳の娘に性的暴行を加えている男を撲殺したが、起訴を免れた。

スペンサーさんは１０月９日に１５万ドルで保釈されたが、一家の法廷闘争は始まったばかりだった。

裁判が迫る中、一家はいつも通りの日常生活を保とうともがきながら、無罪を願っている。