お笑いタレントのヒコロヒー（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。最終的には創作だったが、島清恋愛文学賞を受賞したきっかけが中島みゆきの楽曲を元にしていたことで、MCハライチ澤部佑から「じゃあ、”逆YOASOBI”だよね」と言われて見事に切り返した。

「恋愛小説をつくってみよう」とのウェブ連載企画で、当初は中島みゆきの楽曲をイメージしていたが、最初の2話だけで、3話目からはすべて創作で書いたのが小説「黙って喋って」だった。

澤部から「発想は音楽から…逆YOASOBIみたいな。YOASOBI、小説から音楽つくるみたいな」と問われて「ああ、ってことは、YOASOBIは”逆ヒコロヒー”ってことですよね」と切り返した。スタジオは笑いに包まれた。

YOASOBIは、女性ボーカルの「ikura」こと幾田りらとコンポーザーのAyaseの音楽ユニット。「小説を音楽にする」として2019年12月には星野舞夜「タナトスの誘惑」を原作とした「夜に駆ける」を配信限定のシングル曲としてデビューした。約1カ月で100万回再生を突破した。