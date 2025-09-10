ゆきぽよ、ビキニ姿披露 “10年の仲”「バチェラー」参加者と江の島集合「みなさん綺麗」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントのゆきぽよが9日、自身のInstagramを更新。江ノ島での夏の締めくくりの様子を公開した。
【写真】ゆきぽよ、ビキニ姿で美ボディ披露
ゆきぽよは「あっとゆーまに10年の仲。本当の本当に夏納。大好きなみんなと夏を締めくくれて幸せ」とコメントし、自身が参加した「バチェラー・ジャパン」シーズン1のバチェラーを務めた久保裕丈と、同じく参加者の古賀あかねや柏原歩たちと集まったことを報告。江ノ島の美しい夕暮れの海を背景にビキニを着用した姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「みなさん綺麗」「スタイル抜群」「ビキニ似合ってる」「夏の思い出素敵」「江ノ島最高」「ボディライン綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
