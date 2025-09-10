◆米大リーグ ドジャース７―２ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区最下位のロッキーズに連勝し、３連勝で、この日敗れた同２位のパドレスとのゲーム差を「２」に広げた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１打点、１四球１盗塁１得点で勝利に貢献した。

３回２死の第２打席では四球を選んで１５試合連続出塁。自己最多をさらに更新する９８個目の四球（１６敬遠を含む）。３死球と合わせて１０１四死球はキャリアハイとなった。続くベッツの打席では二盗成功。出場２６試合ぶりとなる１８盗塁目を決め、ベッツの２ランでメジャートップを独走する１２９得点目を記録した。

４点リードで迎えた５回１死二塁の第３打席では４試合連続安打となる右前適時打。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）と痛烈な当たりで、一塁・トグリアが前に止めることもできなかった。

チームではこの日、正捕手スミスが右手打撲から復帰。右脇腹痛から８日（同９日）に復帰したマンシーに続き、打線の役者がそろいつつある。さらに、１０日（同１１日）からは内外野を高いレベルでこなせるエドマンも復帰予定。救援左腕ベシアはこの日の８回に復帰登板し、１イニングを無失点に封じた。

打線ではベッツ、フリーマン、Ｔ・ヘルナンデスに２発と主軸に計４本塁打が飛び出し、先発シーハンは５回まで無安打投球。７回３安打１失点９奪三振で６勝目を挙げた。

ロバーツ監督は「ウィル（スミス）が打線に加わることで選手たちを本来の打順に置けるようになり、非常に攻略が難しくなる。ウィルが戻り、マックス（マンシー）が戻り、アンディ（パヘス）やテオ（Ｔ・ヘルナンデス）が今やっていることを続けると本当に手ごわい打線になる」と上機嫌。「（先発）６人全員を見ても、互いに刺激し合っているのも事実だと思う。先発陣は本当に素晴らしい仕事をしている」とシーハンをたたえた。