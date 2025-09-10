やり投げ女子U-20世界記録保持者

陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。世界トップのアスリートが一堂に会する大舞台だが、年齢が原因で出場できない中国やり投げ界の超新星が7日、シニア大会で優勝し注目を集めている。

中国・北京で行われたコンチネンタルツアー・ゴールドの最終戦。女子やり投げで17歳のヤン・ツィイー（中国）が64メートル46を投げて優勝した。

ヤン・ツィイーは昨年4月に64メートル28を投げてU-20女子世界新記録を樹立した。さらに、今年8月には65メートル89をマークして自身の記録を更新。これは、昨年のパリ五輪で65メートル80を投げて金メダルを獲得した北口榛花を上回る距離だった。

驚きの活躍で注目を集めるヤン・ツィイーだが、東京世界陸上には、参加規程の年齢に達しておらず出場できない。ネット上の海外ファンからは「なぜなんだ」「ルールを見直さないとね」「若すぎるだと？？」「クレイジーだ」などと驚きの声が上がっている。

東京世界陸上の女子やり投げは、19日に予選、20日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）