ミッキーたちが“すねてます” ぷくっとほっぺがかわいいフィギュアがカプセルトイに
タカラトミーアーツは、少しすねた表情の手のひらサイズのフィギュア『ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのいち』（以下、『すねてマス』）を、9月中旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。
【写真】コロンとかわいい！手のひらサイズ
『すねてマス』はほっぺたを赤くしながら困った表情で座っているポーズを表現した新コンセプトのフィギュア。大きな“ほっぺた”を両手に乗せて座っている姿で絶妙な“すね顔”をしており、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プー」「ディズニー スティッチ」の4種類がシリーズ第1弾として登場する。
サイズは高さが約42〜48ミリで、手のひらに乗せると存在感があるボリュームに。そして“すね顔”の要となる、“ほっぺた”の柔らかさを感じるようなたゆみにこだわった造形と座り込んだ背中の丸みにより、それぞれのキャラクターがより愛らしさ溢れるフォルムになっている。
