「#いい子の証拠」5児の父・つるの剛士、子どもの成長にじむ“手紙”を公開「なんかジーンっと来ます」「素直な心がキレイ」
5児の父でタレント・つるの剛士（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。子どもからの“手紙”を公開し、フォロワーの間で温かな反響を呼んでいる。
【写真】「素直な心がキレイ」つるの剛士が公開した子どもからの“手紙”
投稿された写真には、手書きで「みんなへ ぼくこれから、いい子になる!!」とつづられた紙が収められている。理由として「いつもけんかしてやなおもいになってしまうから!!」と書かれ、最後にはハートマークも添えられた。
つるのはこの紙について「この手紙がキレイに畳まれた洗濯物の横に。笑」と紹介。「#いい子の証拠」とハッシュタグを添え、家族の1コマを伝えた。
コメント欄には「成長ですね なんかジーンっと来ます！」「素直な心がキレイ」「も〜、キュンです」「気づいて、これを書いてる段階で、もう、いい子だよ」といった声が寄せられ、多くの人が心を打たれている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
