川崎麻世の21歳下妻・花音さん、母親“ほぼ顔出し”家族3ショット添え思いつづる「同居していないのに、夫も毎日会って…」
俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）の21歳年下の妻で料理研究家の川崎花音さんが9日、自身のインスタグラムを更新。実母“ほぼ顔出し”で、夫・麻世＆母との仲むつまじい3ショットを公開した。
【写真】夫・麻世と“ほぼ顔出し”母との仲むつまじい3ショットを披露した川崎花音さん
花音さんは「新しく家族になった私たちですが、結婚ってやっぱり家族が増えることなんだなぁと強く感じます。夫が私の手を取り、私が母の手を取り、母が夫の手を取る。ここにお母さんがいれば、お母さんも。良い意味で、嫁に行ったという感覚は無くて…家族が増えたと感じています こういう環境や雰囲気にしてくれる夫に感謝ですね」「母とは同居していないのに、夫も毎日会って…土日も頻繁に一緒に過ごせるって幸せなこと。夫の方から母に連絡をしてくれるってなかなか珍しい（笑）写真のように…家族みんなで手を取り合って、毎日を重ねていけたらと思います」と家族への思いをつづった。
この投稿にフォロワーからは「幸せ家族ですね」「素敵な親子関係ですね 末長く、お幸せに、、」「花音さん、麻世くん、花音さんのママ、そして、麻世ママさん。みんな仲良しなのがわかります 花音さんとの普通の毎日が、麻世くんの幸せなら、私は嬉しいです」「幸せがほのぼのと伝わって来るお写真をありがとうございます」などの声が寄せられている。
麻世は昨年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、お相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。また双方のSNSで今月4日に結婚1周年を迎えたことを報告していた。
