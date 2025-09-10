ウォーキングレッスンで姿勢改善を目指す主婦。おばちゃん感満載な自分の歩き方に衝撃…／BBA化全力回避の女、りず（40）
『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず/オーバーラップ）第5回【全8回】
【漫画】『BBA化全力回避の女、りず（40）』を第1回から読む
子育てに集中して気が付くと、顔も体も劣化…。どうにかしたいけど、お金はかけられない！ そんなりずさん（40）は、盛りブラに初挑戦したり、美魔女先生から美姿勢レクチャー講座を受けたり、脳内若返りのためのデジタルデトックスを試したり…などなど、自分なりに3歳くらい若見えしそうなことを積極的に試してみることに！ BBA化全力回避に命を燃やす主婦の、笑って役に立つ若見え実践コミックエッセイ『BBA化全力回避の女、りず（40）』。加齢に抗い可憐に生きるりずさんの生き方に共感でき、前向きになれること間違いなしの1冊です。
【漫画】『BBA化全力回避の女、りず（40）』を第1回から読む
子育てに集中して気が付くと、顔も体も劣化…。どうにかしたいけど、お金はかけられない！ そんなりずさん（40）は、盛りブラに初挑戦したり、美魔女先生から美姿勢レクチャー講座を受けたり、脳内若返りのためのデジタルデトックスを試したり…などなど、自分なりに3歳くらい若見えしそうなことを積極的に試してみることに！ BBA化全力回避に命を燃やす主婦の、笑って役に立つ若見え実践コミックエッセイ『BBA化全力回避の女、りず（40）』。加齢に抗い可憐に生きるりずさんの生き方に共感でき、前向きになれること間違いなしの1冊です。