天才柴犬の機嫌が悪い!? 柴犬大好き少年ロボが後を追うと、かわいすぎる姿を目撃／知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット
『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』（シパソ/KADOKAWA）第5回【全12回】
【漫画】『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』を第1回から読む
知能が高過ぎる柴犬のシバ。天才過ぎて大型ロボットでも作れてしまうシバは、家族と離れひとりひっそりと暮らしている。最愛の家族、人間の少年ソータくんの代わりとして、シバは自らの手でソータくんそっくりの“少年ロボット”を作り上げた。だがこのロボット、見た目は立派でも中身はちょっとポンコツ!? 天才犬とドジっ子ロボットの凸凹コンビが繰り広げる、癒し系ハートフル犬コメディ『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』。切なさと笑いが交錯する、ちょっと不思議でじんわり癒される物語をお楽しみください。
