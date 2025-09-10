お笑いコンビ、メッセンジャーあいはら（56）とMBSの武川智美アナウンサー（56）が10日、大阪市のMBSで行われた同局ラジオの秋の改編記者発表会見に出席。あいはらがMCを務める「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」の帯番組化を発表した。

放送時間は現在の水曜午後3時から、月〜金曜午前10時に移動し、番組タイトルも「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Every day」となる。曜日アシスタントは月曜と木曜が武川アナ、火曜が近藤亨アナとお笑いコンビ、女と男の市川、水曜が森由貴子、金曜日は隔週で藤原岬が務める。

子どもの頃から、ラジオのヘビーリスナーだったという、あいはらは「耳の肥えたリスナーは僕。プロのリスナーの僕が番組作ればおもしろいんじゃないか」。朝の時間帯を気にせず、夕方のノリに近い感じで自由に放送していくつもりだといい、「こういうチャンスをいただいた。東京はラジオブーム。関西も負けじと追いついて、ラジオの復権、楽しさを再確認できるような起爆剤になれば」と意気込んだ。

帯番組化は狙っていたという。

「二十数年前から毎日放送さんでラジオをさせていただいていて、こうなる日をどこかで想定していた。帯番組をやる覚悟と準備ができた」

鼻（副鼻腔（びくう）炎）の手術を行うなどメンテナンスも万全で放送に備える。ゆくゆくは番組発のフェスなどイベントの開催も視野に入れている。

相方の黒田有とは特にやりとりはなかったが、「えらいもんでね。言葉がなくても目と目で通じ合える。『頑張れよ』『分かった』と。長年連れ添った夫婦みたいなコンビなんです」と笑った。

一方、武川アナはあいはらとの絡みについて「自分で言うのもなんですが素直なんです。言われたことをすっと自分の中に落とし込んでいる。あいはらさんを信じているので、全幅の信頼を置いている。会話がおもしろいと言っていただけるのは光栄ですし、うれしい」と話したが、あいはらから「正直というのも言い方ひとつで、まぁ、世間知らず…」とツッコまれ、笑いを誘っていた。