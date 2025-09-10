KーPOPのヒット曲とクラシックの融合したフルオーケストラコンサート「SM CLASSICS LIVE 2025 in TOKYO」が9月15日に東京・国際フォーラムで開催される。

KーPOPをけん引してきた韓国の芸能事務所「SMエンタテインメント」が5年の歳月をかけて準備してきたビッグプロジェクト。今年2月に韓国で開催して大盛況だった音楽祭を日本でも初めて行う。

楽曲が演奏されるBoAと4人組ガールズグループ、aespaが応援メッセージを寄せた。

BoAは「SMの創立30周年を記念して開催された『SM CLASSICS』の公演が、日本でも開催されることになりました。9月15日に東京国際フォーラムで開催されます。たくさんの関心をお願いします。日本のファンのみなさん、楽しみにしていてください！」。

aespaは「みんなが待ちに待ったSMエンタテインメントのオーケストラ公演『SM CLASSICS LIVE 2025 in TOKYO』がやってきました。9月15日、東京国際フォーラムで開催される予定です！私たちaespaの『Black Mamba』をはじめ、SMの代表曲をオーケストラ演奏でお届けします。みなさん、楽しみにしていてください」。

来年2月にはクラシックの本場であるオーストリア・ウィーンでの公演も予定されている。