「マルニ マーケット」が横浜上陸！マルニのバッグが2万円台からゲットできる＆先行販売アイテムも登場するよ
神奈川・横浜高島屋で、MARNI（マルニ）の展開するハンドメイドアイテムがそろう「MARNI MARKET（マルニ マーケット）」が初開催。9月10日（水）から23日（火・祝）までの期間で行われます。
2万円台から購入できるバッグや、先行販売されるアイテムなどがたっぷり登場するから、売り切れる前に足を運んでみてくださいね。
大人気の「マルニ マーケット」が横浜で開催されるよ
「マルニ マーケット」は、マルニのライフスタイルライン。職人によるハンドメイド製品やユニークなデザインが特徴です。
さまざまなバッグやインテリア、アクセサリーがそろうコレクションは、手に取りやすい価格帯も魅力のひとつ。
横浜高島屋で初開催される「マルニ マーケット」は、アイコニックなフラワーやアニマルのデザインに加え、チェリーなどのフルーツをモチーフにしたバスケットやバンダナトート、ホームプロダクトがラインナップしますよ。
このバッグが2万円台で買えちゃう…！
今回は、豊富にお目見えするバッグから、先行販売される一部デザインをご紹介します。
「バンダナトート バーガンディ」（2万4200円）のバーガンディとイエロー、グリーンの組み合わせが大人っぽくておしゃれ。イエローの花柄で、かわいらしく秋にぴったりなデザインです。
「カラーブロックキャンバスバッグ ダークバーガンディ」（2万9700円）は、ヴィンテージ感のある仕上がり。深みのあるベーシックな色合いで、季節問わず長〜く使えそうですよ。
「ミディアムバスケットバッグ ローズウッド」（2万9700円）は、ビビッドなピンクが目を惹きます。いつものコーデに投入するだけで、パッと華やかな印象にしてくれるはず。
「ミニテープバスケット レモン」（2万9700円）は、イエローをメインとしたカラフルな色使いが、珍しくてとってもかわいいんです。異素材ミックスで編み込まれたバッグは、マルニらしいチャーミングなデザイン。
2万円台でこんなにかわいいバッグが買える「マルニ マーケット」って、お得すぎません…？
先行販売されるバッグをチェックして
他にも先行販売されるバッグが、ずらりと会場にお目見えしますよ。
「ビッグチェックハンモックバッグ ダークバイオレット」（3万3000円）は、ブロックチェックそれぞれのカラーが、グラデーションになっていて芸術的。
ピンク×ブラックのチェック柄がかわいらしい「クロス チェックハンモック ウィステリア」（3万1900円）は、クロスボディで使えますよ。
「リボンバスケット インク」（3万1900円）は、グリーンとブルー、爽やかな色の組み合わせ。必要最低限の貴重品を入れて、軽やかにお出かけしたいですね。
「ミニジャージーバッグ ダークブルー」（5万7200円）は、トリコロールカラーのような配色がフレンチシックでおしゃれ。
秋のスタイリングにぴったりな「フラワーバケットバッグ レーズン」（6万6000円）は、ほっこりとした色味が秋の到来を感じさせます。
先行販売アイテムや新作含め、他にもカラフルでユニークなバッグがたっぷり登場するから、横浜高島屋の公式サイトなどでラインナップをチェックしておくのがおすすめですよ◎
「マルニ マーケット」のバッグは、売り切れる前に絶対ゲットしたい〜！
「マルニ マーケット」では、9月10日（水）より順次、各種バッグの店頭販売がスタートします。
この機会にぜひ、憧れのバッグをゲットしてみてくださいね。
マルニ マーケット
場所：横浜高島屋1F 正面特設会場（横浜市西区南幸1-6-31）
会期：2025年9月10日（水）〜23日（火・祝）
営業時間：10:00〜20:00
※開店前は1F 正面口西レストスペース側に沿ってお並びください
※9月10日（水）〜13日（土）、9月19日（金）〜20日（土）は1F 正面口にて9:30より入場整理券が配布されます
特設ページ：https://www.takashimaya.co.jp/
発売スケジュール：https://www.takashimaya.co.jp/
参照元：株式会社郄島屋 プレスリリース
