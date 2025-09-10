平愛梨、豪華手料理も息子「なんか、シェフが作るお肉の味と違う」ばっさり。“でも美味しいよ”と完食
「美味しそうで楽しい食卓」「子供の夜ごはん」と題し、写真を1枚載せている平さん。息子たちの夜ご飯に肉や野菜、みそ汁などを用意したようです。続けて「私がお昼に食べたステーキが美味しくて子供達にもステーキライスにしよう!!と思って作ったら、次男のべベックは『なんか、なんか、なん、か、』と何か言いたそう」と平さん。「『なんですか?!』って聞いたら、『なんか、シェフが作るお肉の味と違う』ってブハッ)」と、ほほ笑ましいやりとりを披露しました。
バラエティー豊かな夜ご飯7日にも豪華な手料理を公開していた平さん。この時も子どもたちの夜ご飯でした。バラエティー豊かなラインアップでとてもおいしそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)