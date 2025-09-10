1980年代発売『ファンタ フルーツパンチ』が令和に復活 レトロなパッケージで登場
コカ･コーラシステムは、フルーツフレーバー炭酸飲料「ファンタ」ブランドから、『ファンタ フルーツパンチ』を、15日より期間限定で全国新発売する。
【写真】何のフレーバー？鮮やかな紫のファンタ
フルーツフレーバーのおいしさとはじける楽しさを届ける「ファンタ」は、1958年の発売以来、日本で愛され続けているフルーツ炭酸飲料。ブランド名は“Fantasy”や“Fantastic”に由来し、「現実から解き放ってくれる」ような楽しく親しみやすいイメージのブランドとして、ティーンやファミリー層を中心に支持されている。
今回発売される『ファンタ フルーツパンチ』は、80年代から90年代にかけて発売され、多世代にわたり愛され続けたファンタの象徴的なフレーバー。レトロな時代を感じる懐かしい味わいと、複数のフルーツが溶け合った華やかなフレーバーに加え、色鮮やかな液色が特長となっている。『ファンタ マスカット』に続くレトロテイストなデザインのパッケージで、90年代当時のファンにとっては思い出を呼び起こし、Z世代を中心とした若い世代には新しい感覚で楽しむことができる。
