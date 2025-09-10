「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第18回」

30歳となった今年、デビュー10周年というメモリアルな節目を迎える俳優のアン・ヒョソプ。

米国で最も権威のある音楽チャート・Billboardでも爆発的なヒットを巻き起こしているNetflix発のアニメ映画「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」では声優に初挑戦し、さらにイ・ミンホやBLACKPINKのジスら、ビッグネームが顔を揃えた映画「全知的な読者の視点から」では初主演でスクリーンデビューを飾るなど、10周年の節目に相応しい"初"もの尽くしの充実のキャリアを送っている。

そんな活躍目覚ましいヒョソプは、韓国KBSの「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ」(韓国放送日：2025年7月25日)で音楽番組にも"初"出演。意外にも"初"顔合わせとなったパク・ボゴムとの人気俳優の2ショットが大きな反響を呼んだ。

■パク・ボゴムとの初顔合わせ！アン・ヒョソプの名をさらに高めた「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」の裏話など、貴重なトークが続々...

アン・ヒョソプとパク・ボゴムとの初のトークやコラボ演奏が大反響！「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第18回」 (C)KBS

BTSのJUNG KOOK(ジョングク)が生配信で歌唱したことでも話題となった、「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」のOST「Soda Pop」をバックに姿を現したヒョソプ。

「今回のゲストは、時にロマンチックな医師(「浪漫ドクター キム サブ」)で、時に従業員とデートをするCEO(「社内お見合い」)で、時にアイドル。カメレオンのような演技力で愛される俳優です。"全知的なボゴムの視点"で見ても、非の打ちどころがない完璧な人間です」――これまでの役柄に絡めたボゴムの紹介に促され、悲鳴のような大歓声が沸き起こる中、少し緊張した面持ちで登場した。

「『百想芸術大賞』の司会をする様子を遠くからしか見たことがなかった。実際に見るとハンサムですね」と、初共演となったボゴムの印象について語ると、すかさずボゴムも、「君こそ実際に見るとハンサムだよ」と切り返す。ぎこちなさ満点のトークがかえって好感をもたらし、何とも気恥ずかしいやり取りを繰り広げていく。

ヒョソプの緊張を和らげようと"10秒間のアイコンタクト"を提案。じっと見つめ合う中、ヒョソプが顔を背けると「なぜ目を逸らすの？ほら、来て」と追撃するなど、ボゴムならではの人懐っこさで距離を詰めていく。さらにトークの終盤では、ヒョソプの汗をボゴムが拭いてあげるなど、随所で飛び出したイケメン同士のイチャイチャには、会場からも度々、悲鳴が沸き起こっていた。

他にも、悪魔が扮するボーイズグループ・Saja Boys(サジャ・ボーイズ)のリーダー、ジヌ役を担当した「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」や、大半がブルーバックでの演技だったという「全知的な読者の視点から」の裏側など多岐にわたるトークが展開されたこの日の収録。中でも注目を集めたのが、ヒョソプが「辛い時、いつも一番の友達だった」と語る"音楽"の実力だ。

■ピアノ伴奏するパク・ボゴムとの貴重なセッションが実現！神がかった「Blue Whale(青い鯨)」(YB)の本気歌唱も...

ピアノやギター、バイオリンまでこなすというヒョソプといえば、俳優としてブレイクする前、JYPエンターテインメントの練習生だったことも広く知られており、番組ではファンミーティングで歌ったことがあるという楽曲を中心に5曲をパフォーマンスした。

ヒョソプが「一番好き」だという「Gather my tears」(ソ・ジウォン)や、「Love in my arms」(ユ·ジェハ)では、ボゴムのピアノ伴奏に乗せて優しい歌声を響かせる貴重なコラボを披露。さらにボゴムの提案で、急遽追加となったキム・ドンリュルの「Thanks」の歌唱シーンでは、その場で2人がキーの高さを打ち合わせて即興的なセッションを実現させるなど、まさに大サービスと呼べるコラボパフォーマンスの連続となった。

最後に披露した「Blue Whale(青い鯨)」(YB)では、間奏でジャケットを脱ぎTシャツ姿の"本気モード"になると、たくましい体の芯から響かせるパワフルな歌声で会場を包み込んだヒョソプ。その神がかった美しい歌声からも、俳優として次なるステップへと突き進む、彼の溢れんばかりの表現力を感じとれるはずだ。

文＝HOMINIS編集部

