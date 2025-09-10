RIKACO／2015年撮影 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/10】タレントのRIKACOが10日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つデニムコーディネートを披露した。

◆RIKACO、オリジナルネックレスで美しいデコルテ披露


RIKACOは「嬉しいなー大好きなターコイズとパールのネックレス！オリジナルが出来たー私のお気に入り。どんなコーデにも合う！ずっとつけていたいネックレス」とコメントし、デニムシャツを着用し美しいデコルテラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「ネックレス欲しい」「ヘルシーで綺麗」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

