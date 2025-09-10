RIKACO、デニムシャツ姿で美デコルテ際立つ「ヘルシーで綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントのRIKACOが10日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つデニムコーディネートを披露した。
【写真】RIKACO、美デコルテ際立つデニムシャツ姿
RIKACOは「嬉しいなー大好きなターコイズとパールのネックレス！オリジナルが出来たー私のお気に入り。どんなコーデにも合う！ずっとつけていたいネックレス」とコメントし、デニムシャツを着用し美しいデコルテラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ネックレス欲しい」「ヘルシーで綺麗」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
