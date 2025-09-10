元NHK中川安奈アナ、巨人ユニ姿でへそ出し「オレンジが似合う」「引き締まってて綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/10】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が10日、自身のInstagramを更新。東京ドームでの野球観戦の様子を公開した。
【写真】元NHKアナ、巨人ユニ姿でへそ出し
中川は「ひさしぶりに観戦へ！9月の勝利後に聴くSeptemberは格別ですね。今回もみんなで『しんのすけ〜』って言えましたっ」とコメントし、東京ドームで読売ジャイアンツのユニフォームとグレーのトップスを組み合わせたへそ出しコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「引き締まってて綺麗」「へそ出し似合ってる」「野球観戦お疲れさま」「オレンジが似合う」「楽しそう」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
