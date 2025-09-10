田中みな実「年に2回しか食べないと決めている」好物告白 ノブコブ吉村から「嘘だろ？」とツッコミ
【モデルプレス＝2025/09/10】フリーアナウンサーの田中みな実が9日、TBS系「有田哲平とコスられない街 新宿SP」（よる10時〜）に出演。年に2回しか食べない物を明かした。
【写真】田中みな実、グルメロケの様子
この日、東京・中野にコスパ最強の街グルメの取材に訪れた一行。ラーメン屋に向かう途中でお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から「田中さんはラーメン好き？」と聞かれた田中は「本当は好きだけど年に2回しか食べないと決めている」と告白。また「今年まだ食べてない」とも語っていた。
しかし、ラーメン屋に入ると田中は看板メニューのラーメンの他につけそばも食し、吉村は「おい、すげえ食うな」とツッコミ。「お前嘘だろ？年に2回」と指摘される一幕があった。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
