元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞が、９日のＡＢＥＭＡ「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）に出演した。

番組では俳優の山本裕典がホストクラブに体験入店する企画を放送。浅田は山本との面識を問われると、「私愛知県出身で、山本さんも愛知県出身じゃないですか。地元の友達と一緒に、山本さんにファンレター送ったことあります。めちゃくちゃ今日楽しみにしてて」と明かし、スタジオを驚かせた。

さらに「ホストは行ったことあります？」との直球質問に対し、「昔、友達と一緒に。２０代のとき、地元愛知県で」と回答。「『一回行ってみよ〜』って友達に連れられて行って、楽しかったです、初回」と語った。

さらに「飲み直しもしました」と明かすと、スタジオは「飲み直しもやった？！」「え〜！」「スゲー」と騒然。浅田は「でも、それで終わっちゃいました。推しが見つからなかった」と話していた。

浅田は７月２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演した際も「ケガとかもあって思うように成績が出なくなってしまった時に１回、グレちゃいました」「ギャルになっちゃいました」と告白。クラブのお立ち台で踊っていたという情報も明かされ、「楽しかったなあ、あの時は」と笑っていた。