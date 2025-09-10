ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > タジキスタン・ドゥシャンベの大バザールを訪ねて タジキスタン・ドゥシャンベの大バザールを訪ねて タジキスタン・ドゥシャンベの大バザールを訪ねて 2025年9月10日 15時9分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、タジキスタン・ドゥシャンベの大バザールにある菓子を売る店舗。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋） 【新華社ドゥシャンベ9月10日】タジキスタンの首都ドゥシャンベの大バザールは、さまざまな果物や野菜、スパイスなど豊富な品ぞろえが魅力で、人気の観光地になっている。８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの建物の外を通る運送業者。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの内部。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの店舗で働く人。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールで果物を並べる業者。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの内部。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールで買い物客と話をする業者。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの内部。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋）８日、タジキスタン・ドゥシャンベにある大バザールの内部。（ドゥシャンベ＝新華社記者／李任滋） リンクをコピーする みんなの感想は？