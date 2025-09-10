「シャインマスカットフェア」

写真拡大

　ファミリーレストラン「ココス」は、16日より、「シャインマスカットフェア」を開催する。

【写真】ビッグサイズ！優しい甘さの『シャインマスカットパフェ』

　同フェアでは、パリッとジューシーな食感と上品な甘さが特長の“シャインマスカット”を使ったデザート6品を提供。シャインマスカットは、まだまだ暑さが厳しいこの時期にぴったりの爽やかな味わいとなっている。涼しげな見た目のビッグパフェや同店の人気商品“純氷ふわふわかき氷”、シチリア発祥のアイスケーキ“カッサータ”がのったクレープなどを用意。食後にも、午後のティータイムにもぴったりデザートが勢ぞろいしている。

　また、ドリンクバーには季節限定の紅茶として、マスカットの甘い香りが特長の「マスカットティー」も登場する。

■「シャインマスカットフェア」詳細

『シャインマスカットパフェ』1419円

上品な甘さのシャインマスカットや、爽やかな甘さのマスカットジェラート、レモンピールが香るカッサータをぜいたくにトッピングしたビッグパフェ。ホワイトチョコを使用したカッサータは、レモンの爽やかな香りとまろやかな味わいが特長。中層のバニラアイスやパンナコッタが、優しい甘さとクリーミーな味わいをプラスする。

また、クラッシュパイやビスケットチップを重ねており、サクサクとした食感のアクセントも。透き通ったゼリーの中でシャインマスカットが涼しげに浮かぶ、美しい見た目にも注目。マスカットをとことん堪能できる、マスカットティーとのペアリングがおすすめ。

『純氷ふわふわかき氷 シャインマスカット』1089円

“純氷ふわふわかき氷”を、シャインマスカットフェアでも。シャインマスカットやふわとろホイップ、ホワイトチョコフレークをトッピングし、ぜいたくなかき氷に仕上げた。別添えのマスカットシロップとミルクシロップで最後の一口まで爽やかな香りと優しい甘さのかき氷を楽しめる。ほっとひと息つくのにぴったりな、ほうじ茶とのペアリングがおすすめ。

『純氷ふわふわかき氷 ミニ！シャインマスカット』649円

よりお手軽なミニサイズのかき氷も登場。シャインマスカットとホワイトチョコフレークをトッピングした。別添えでマスカットシロップとミルクシロップも。

『シャインマスカットとカッサータのクレープ』759円

ホイップ入りのクレープにシャインマスカットやマスカットジェラート、カッサータをトッピングし、爽やかなマスカットゼリーをあしらったプレート。もちもち食感のクレープを、さまざまなトッピングと合わせて。爽やかな甘さのマスカットやレモン香るカッサータにぴったりな、柑橘が香るアールグレイとのペアリングがおすすめ。

『ミニ シャインマスカットパフェ』539円

シャインマスカットやマスカットジェラート、マスカットゼリーを使ったミニサイズのパフェ。バニラアイスやパンナコッタの優しい甘さがマスカットの爽やかな味わいとマッチする。ビスケットチップのサクサクとした食感も楽しめる、満足感のある一品に。マスカットのような香りともいわれる、香り高いダージリンティーとのペアリングがおすすめ。

『マスカットジェラート&バニラアイス』385円

爽やかな味わいのマスカットジェラートと優しい甘さのバニラアイスにシャインマスカットを添えた、食後にぴったりなサイズの一品。バニラアイスとマッチする、爽やかで甘い香りのルイボスティーがおすすめのペアリング。

『マスカットティー』プレミアムドリンクバー：462円／セット価格319円

みずみずしいマスカットをイメージした、芳醇な香りあふれるフレーバーティー。ケニアのカンガイタ茶園でとれたフェアトレード茶葉を使用している。

※価格は全て税込み