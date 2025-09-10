自民党の茂木敏充・前幹事長

写真拡大

　自民党茂木敏充・前幹事長は１０日午後の記者会見で「自民党総裁選に立候補する決意を固めた。私の全てをこの国にささげ、自民党、日本経済を必ず再生の軌道に戻す」と述べ、党総裁選への出馬を正式に表明した。