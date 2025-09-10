お笑いタレントのヒコロヒー（35）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。島清恋愛文学賞の受賞作について尋ねられ、当初は中島みゆきの曲からイメージをつくる予定だったが、最終的に想像の中で文章を構成したことを明かした。

MCハライチ澤部佑から「この作品、実話を元にしてる？」と問われて「ん？ まったくしてないです。最初は連載やったんですよ。朝日新聞さんのウェブで連載してください、っていう。で、恋愛もの書いてみてください、って」と話した。

そして「最初は中島みゆきさんの楽曲をテーマにしていきましょう、みたいな。編集さんとね。『化粧』と『蕎麦屋』という楽曲をテーマに書いたんですけど、（連載の）3コマ目から編集さんもワシもその設定を忘れてて、全然関係ない話を書いて、2コだけみゆきさんの…」と話した。

神田愛花から「えっ、湧いてきた、ってことですか」と聞かれてヒコロヒーは「湧いてきた」と返した。神田は重ねて「恋愛話が？」と聞くと「湧いてきた」と同じように返した。神田は「えー、すごーい」とほめると、素直に「ありがとう」と答えた。