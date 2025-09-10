美容クリニック「にしたんクリニック」などの運営を支援するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司さん（55）が、インスタグラムを更新。自身が手掛けた通信サービス「イモトのWiFi」のCMを務めた猝鼠Л瓩離ぅ皀肇▲筌海気鵑髻東京・渋谷に構える30億円豪邸に招待したことを報告した。



【写真】にしたん社長、猝鼠Л瓩離ぅ皀肇▲筌海気鵑鮃訶，両径

同社は2008年、モバイルWi-Fiルーター端末のレンタルサービスを開始。その際、イモトさんをCMに起用して「イモトのWiFi」として商品化し、人気を博した経緯がある。



西村社長はこの日、「誰よりもいち早くご招待すべき、イモトアヤコさん、やっと僕の自宅に招待できました！ 」と綴り、2ショットを投稿。黒のドレスに身を包んだイモトさんと西村社長がプールサイドでピースする姿のほか、屋外で寝転んでくつろぐ様子、お酒をたしなむ姿などをアップした。



西村社長は「久しぶりにお会いしましたが、彼女が誰からも愛される理由、全く色褪せることなく、更にパワーアップしていました。メッチャ元気出ました！」と満足な様子。イモトさんも自身のインスタグラムで「みるもの全てが最高級で、ゴージャスでご飯もとんでもなく美味しい最高のおもてなしでした。はじめてお会いした時から変わらない西村社長の突き抜けた熱量と行動力と愛にみちた人間力に圧倒された幸せな時間でした」と笑顔の顔文字を付けた綴った。