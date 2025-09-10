夢庵、秋の味覚を楽しめるフェア開催 牡蠣＆シャインマスカット…“月見”メニューも
すかいらーくレストランツが運営する和食レストラン「夢庵」では、11日より、「秋の実り 味めぐりフェア」を期間限定で開催する。
【写真】どれでも1649円！『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』組み合わせ例
【フェア概要】
『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』1649円
「せいろ御飯」、「おかず」、「椀物」を選べて、秋の味覚を存分に楽しめる御膳が今年も復活。3種の「せいろ御飯」は店舗で蒸したてを提供。「おかず」は播磨灘産の牡蠣を含む“季節天ぷら”か広島県産“牡蠣フライ”から、「椀物」は“きのこと春菊のお吸い物”または“そば/うどん”から選ぶことができ、好きな御膳にカスタマイズが可能。
■選べるせいろ御飯
『牡蠣のせいろ御飯』単品989円
播磨灘産の牡蠣はふっくらした見た目でぷりぷりの食感。
『栗おこわ』単品879円
しっとりとした甘さの栗とシンプルな塩味のおこわの組み合わせが絶妙。
『鴨のせいろ御飯』単品989円
厚切りの食べ応えある合鴨を、柔らかくしっとりジューシーに仕上げた。
■選べる秋のおかず
『牡蠣の季節天ぷら』
上海老・播磨灘産牡蠣・霜降りひらたけ・山茶茸・おくらを使用した秋の天ぷら。
『大粒牡蠣フライ』
大粒で濃厚な広島県産の牡蠣を使用。揚げたてを中濃ソースとタルタルソースで。
■選べる椀物
『きのこと春菊のお吸い物』
『小そば／小うどん』（温／冷）
『牡蠣と半熟卵の月見天丼（味噌汁・お新香付き）』1484円
黄身がとろりと流れ出る半熟卵の天ぷらと、特製の天丼たれとのハーモニーが抜群。上海老2本、播磨灘産牡蠣、春菊、霜降りひらたけ、山茶茸の天ぷらもどーんとのった、ボリューム満点の一杯。
『かつおとねぎとろの月見ユッケ丼（味噌汁・お新香付き）』1319円
コチュジャン・豆板醤を使用したピリ辛の特製ユッケだれに漬けた焼津産“かつお”と、脂の旨味が豊かな“ねぎとろ”に、玉ねぎや生姜の香りがアクセントとなった一杯。途中で卵を割れば、辛さとまろやかさが絡み合った味わいを楽しめる。
『シャインマスカットのソフトパルフェ』604円
人気の北海道濃厚ソフトとシャインマスカットの相性が抜群。中段にはフルーツカクテルとシャインマスカットゼリー、底にはぶどうソースをしのばせたことで、爽やかな香りが引き立つパルフェができた。
『シャインマスカットの豆乳チーズケーキ』549円
自家製豆乳を使用した夢庵人気のチーズケーキとシャインマスカットの爽やかな甘さを一緒に味わえる。
『シャインマスカットのソフト白玉あんみつ』824円
和スイーツ×シャインマスカット。十勝産小豆の小倉あんなど、こだわりの素材も楽しめる一品。
『シャインマスカットのゼリー』384円
シャインマスカットのぷるぷるゼリー！残暑にうれしいさっぱりスイーツ。
『シャインマスカット』714円
みんなでシェアもOK。豊かな香りやはじける食感をぜひそのままで。
『シャインマスカットの甘味三彩』714円
シャインマスカットゼリーにぶどうソースソフト、夢庵プリンを同時に楽しめる。
※価格は全て税込
【写真】どれでも1649円！『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』組み合わせ例
【フェア概要】
『秋の選べるせいろ蒸し御飯膳』1649円
「せいろ御飯」、「おかず」、「椀物」を選べて、秋の味覚を存分に楽しめる御膳が今年も復活。3種の「せいろ御飯」は店舗で蒸したてを提供。「おかず」は播磨灘産の牡蠣を含む“季節天ぷら”か広島県産“牡蠣フライ”から、「椀物」は“きのこと春菊のお吸い物”または“そば/うどん”から選ぶことができ、好きな御膳にカスタマイズが可能。
『牡蠣のせいろ御飯』単品989円
播磨灘産の牡蠣はふっくらした見た目でぷりぷりの食感。
『栗おこわ』単品879円
しっとりとした甘さの栗とシンプルな塩味のおこわの組み合わせが絶妙。
『鴨のせいろ御飯』単品989円
厚切りの食べ応えある合鴨を、柔らかくしっとりジューシーに仕上げた。
■選べる秋のおかず
『牡蠣の季節天ぷら』
上海老・播磨灘産牡蠣・霜降りひらたけ・山茶茸・おくらを使用した秋の天ぷら。
『大粒牡蠣フライ』
大粒で濃厚な広島県産の牡蠣を使用。揚げたてを中濃ソースとタルタルソースで。
■選べる椀物
『きのこと春菊のお吸い物』
『小そば／小うどん』（温／冷）
『牡蠣と半熟卵の月見天丼（味噌汁・お新香付き）』1484円
黄身がとろりと流れ出る半熟卵の天ぷらと、特製の天丼たれとのハーモニーが抜群。上海老2本、播磨灘産牡蠣、春菊、霜降りひらたけ、山茶茸の天ぷらもどーんとのった、ボリューム満点の一杯。
『かつおとねぎとろの月見ユッケ丼（味噌汁・お新香付き）』1319円
コチュジャン・豆板醤を使用したピリ辛の特製ユッケだれに漬けた焼津産“かつお”と、脂の旨味が豊かな“ねぎとろ”に、玉ねぎや生姜の香りがアクセントとなった一杯。途中で卵を割れば、辛さとまろやかさが絡み合った味わいを楽しめる。
『シャインマスカットのソフトパルフェ』604円
人気の北海道濃厚ソフトとシャインマスカットの相性が抜群。中段にはフルーツカクテルとシャインマスカットゼリー、底にはぶどうソースをしのばせたことで、爽やかな香りが引き立つパルフェができた。
『シャインマスカットの豆乳チーズケーキ』549円
自家製豆乳を使用した夢庵人気のチーズケーキとシャインマスカットの爽やかな甘さを一緒に味わえる。
『シャインマスカットのソフト白玉あんみつ』824円
和スイーツ×シャインマスカット。十勝産小豆の小倉あんなど、こだわりの素材も楽しめる一品。
『シャインマスカットのゼリー』384円
シャインマスカットのぷるぷるゼリー！残暑にうれしいさっぱりスイーツ。
『シャインマスカット』714円
みんなでシェアもOK。豊かな香りやはじける食感をぜひそのままで。
『シャインマスカットの甘味三彩』714円
シャインマスカットゼリーにぶどうソースソフト、夢庵プリンを同時に楽しめる。
※価格は全て税込