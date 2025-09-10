将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は10日午前9時、東京・将棋会館で第6局2日目が始まり、午後0時半の昼食休憩までに93手進んだ。午前は後手の永瀬が攻め、藤井が守る展開になった。

対局再開を受け、永瀬の80手目の封じ手は当たりになった銀を引くごく自然な一着だった。その後、藤井が2筋の飛車を3筋へ移動させて浮き駒の永瀬銀に当てると、永瀬がその銀も自陣へ引いた。

対して永瀬も黙っていない。86手目、8筋へ桂取りに手裏剣の歩を飛ばすと、藤井はその左桂を9筋に跳ねて逃した。さらに永瀬が90手目、飛車取りに角を藤井陣へ打って藤井王への包囲網を狭めた。

ここまでの対戦成績は藤井の3勝2敗。開幕3連勝後、連敗して迎え、藤井が勝てば6連覇となる。対して永瀬が勝てば、藤井にとって17度目の7番勝負で初の3敗目。3勝3敗のタイとなる。

消費時間は持ち時間8時間から藤井が5時間6分、永瀬は5時間27分と手番である永瀬の消費時間が上回った。昼食メニューは藤井がにぎり上（千寿司）、永瀬がキーマカレー（rico curry、大盛り、温泉卵3個トッピング）。午後1時半から再開され、夕刻決着の見通しだ。