ロックバンド「LUNA SEA」のギタリストINORAN（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。8日に脳腫瘍を公表したメンバーの真矢(55)についてつづった。

真矢は8日に自身のSNSで、めまいで倒れたことを明かし「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と告白した。

INORANはインスタグラムで「LUNA SEAを応援してくれている皆様へ」として「真矢の居場所は、いつだってここにあるということ」と投稿。「真矢のプレイスタイルは-間-を大事するから 今はその-間-で そのあとには、必ずスネアのフルショットを響かせてくれるよ、あの笑顔でね」とつづった。

さらに「どんなカタチでもいい エールを送ろう」と続け、「俺の持てる力、すべてを使ってでも 全力で真矢を支えていくよ これからもLUNA SEAを、真矢を、そして真ちゃんの家族を どうか温かく見守ってください」と呼びかけた。