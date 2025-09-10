気象台は、午後3時7分に、大雨警報（土砂災害）を能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、穴水町、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・能登町に発表 10日15:07時点

能登では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。石川県では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

11日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■七尾市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 45mm□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■輪島市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■珠洲市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■志賀町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■穴水町□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■能登町□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒