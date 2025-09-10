【大雨警報】石川県・能登町に発表 10日15:07時点
気象台は、午後3時7分に、大雨警報（土砂災害）を能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、穴水町、能登町に発表しました。
能登では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。石川県では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒