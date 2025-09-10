TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時7分に、大雨警報（土砂災害）を能登町に発表しました。また洪水警報を七尾市、穴水町、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・能登町に発表 10日15:07時点

能登では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。石川県では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒

■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒