ドジャースは９日（日本時間１０日）の本拠地ロッキーズ戦を７―２で快勝した。当たりの止まっていたＴヘルナンデスが２本塁打を含む３安打。ベッツにも１７号２ランが飛び出し、投げては先発のシーハンが７回３安打１失点の好投。３連勝で２位パドレスに２ゲーム差をつけた。

再び勢いを取り戻したチームだが、試合後に気を引き締めたのがベッツだ。「感情に流されてはいけない。浸ってはいけないんだ。だから今この瞬間に集中するしかない。１球１球を集中してそこから先を考えていくようにしている」と笑顔を見せることなく、米メディア「スポーツネットＬＡ」などに話した。

もちろん、チーム状態がいいのは理解しており「このチームにいるのは本当に素晴らしいこと。時々、当たり前のように感じることがあるけど、立ち止まって考えると、毎日勝てるチャンスを求めている球団はたくさんある。攻撃面でもこれを当然のことと思わないことが非常に重要です」と足元を見据えた。

この日は打撃に苦しんでいたＴヘルナンデスが活躍したことには「彼の笑顔は人を感動させ、私たちに活力を与えてくれる。パヘス、テオ、ミゲルたちが上位打線の僕らを支えてくれている。相手投手にっとって厄介な状況を作るには彼らが必要なんです」と復調を喜び、感謝の言葉を並べた。