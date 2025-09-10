【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

藤木直人は不思議な俳優だ。コンスタントにドラマで見るし、主演作も少なくない。だが、代表作がすぐに出てこない。

上戸彩と共演した「高校教師」（TBS系）は、もう20年以上前の作品だ。昨年、医師を演じた「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（テレビ東京系）も寺島進のクセ者刑事のほうが目立っていた。

その意味で、「最後の鑑定人」（フジテレビ系）は新たな代表作となるかもしれない。土門誠（藤木）は元科捜研のエース。卓越した技術で「最後の鑑定人」と呼ばれ、現在は土門鑑定所を主宰している。ただし、彼と研究員の高倉柊子（白石麻衣）がいるだけだ。

確かに鑑定の腕はいい。遺産をめぐる承諾殺人、DNA鑑定の操作による冤罪事件などの真相を明らかにしてきた。信条は「科学は嘘をつかない」。愚直なまでの科学信奉者で、人とのコミュニケーションはやや苦手だ。

また鑑定には絶対の自信を持っているが、元妻で科警研所属の尾藤宏香（松雪泰子）や、高倉柊子にやり込められたりする。その極端な理系男子ぶりと浮世離れした純粋さの同居がどこかユーモラスで見ていて飽きない。このドラマの見どころは鑑定による逆転劇だが、最も魅力的なのは主人公のキャラクターなのだ。

原作は岩井圭也の小説。「科捜研の女」ならぬ「元科捜研の男」は、早大理工学部卒の藤木にドンピシャの役柄となった。

（碓井広義／メディア文化評論家）