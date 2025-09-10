「整体をする中でブラジャーの中に手を入れる必要がある場合がある」

70歳のエロ整体師は調べに対し、こう開き直っているという。

整体の施術中、女性客にわいせつな行為をしたとして、兵庫県伊丹市の「からだ工房ZERO」の代表で整体師の谷垣正容疑者が4日、不同意わいせつの疑いで県警伊丹署に逮捕された。

5月23日午前9時、40代女性がネットで見つけた整体院を訪れた。初対面の女性に対し、谷垣容疑者は下着姿になってベッドの上に横たわるよう指示した。谷垣容疑者は女性の体を指圧しながら、「オレは昔からモテるんや」「オーガズムってどういうことか分かるか？」「他のお客さんはみんな、『気持ちいいっ』『気持ちいいっ』って言うてくれる」とエロトーク全開だった。

肋骨のコリをほぐしている最中、谷垣容疑者が突然、「ブラジャーがあると筋肉の動きが分かりにくいので、中に手を入れてもいいですか？」と言い出した。女性はてっきり脇部分だと思っていると、いきなりカップの中に手を突っ込んできて、女性の乳房をなで回した。しばらく触って指圧に戻ると、さらにもう片方のブラジャーに手を差し入れ、再び乳房を揉んだ。

その後、谷垣容疑者は何事もなかったように指圧を続け、「体を触って欲しいいうお客さんもおるんやで」とまことしやかに話しながら、「どこを触って欲しいと言われるかというと、ココや」とニヤついて、女性の肛門周辺を手でポンポンと叩いた。

「女性は2人きりの室内で声も上げられず、施術中、ずっと『嫌やな』『帰りたい』と不快感を抱きながら、仕方なく我慢していた。後日、マッサージ師の知り合いに相談すると『乳房にアプローチするなんてあり得ない』と言われ、わいせつ被害に遭ったと気付いた。女性は体がしんどく、ホームページを見て職場から近かったことから、谷垣の整体院を利用することにした。その時点では、下着姿で施術されることや、谷垣が1人でやっていることを知らなかった。現時点では他に被害を訴える女性はいない。利用客はあまりいなかったようだ」（捜査事情通）

整体院のHPによると、谷垣容疑者は同志社大法学部法律学科卒。複数の専門学校で専門知識を学び、鍼灸師と整体師、カイロプラクターの資格を取得。高校時代、サッカーで背中を痛め、長年苦しんだことから、公務員を辞めてこの道に進み、自分自身で施術法を導き出したそうだ。

座右の銘は、スティーブ・ジョブズの言葉＜クリエイティブに生きたいなら、過去をあまり振り返るべきではない。自分がしてきたこと、自分が誰であるかを受け入れたうえで、それらを捨てるべきである＞だとか。

だから開き直るのだろうか。